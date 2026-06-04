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Le métier de coach

François Delivré

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Le coaching est à la mode, mais le coach demeure un inconnu. Au-delà des qualités communément admises en relation d'aide, quels sont les savoir-faire nécessaires à l'exercice de cette profession ? En utilisant la forme originale d'une correspondance pédagogique, l'auteur propose et décrit un ensemble de sept compétences fondamentales déployées dans tout coaching. Il distingue également quatre types de coaching portant respectivement sur les personnes, les relations, les groupes et les organisations. Toutes les questions importantes qui concernent le métier de coach sont abordées : les techniques d'entretien, la déontologie, la supervision, le business de coaching, etc. Le livre retrace également l'essor du coaching et donne un sens aux raisons de l'engouement actuel pour cette forme d'accompagnement personnalisé. Il clarifie les éléments de connaissance de soi, de vigilance et de qualité d'être que doit développer un coach pour bien exercer son métier. Cette quatrième édition questionne les relations entre le métier de coach et l'intelligence artificielle. Pour répondre aux nombreuses interrogations suscitées par l'arrivée de l'IA, François Delivré a choisi d'entamer un dialogue avec ChatGPT. Au cours de cette "conversation" , l'homme et la machine se donnent la réplique sur les grands thèmes du coaching : position méta, conscience, transfert, autonomie, etc. L'expérience de l'auteur lui permet d'analyser ses échanges avec l'IA et d'apporter un regard à la fois professionnel, humain et teinté d'humour. Un ouvrage destiné : - aux coachs confirmés ; - à ceux qui veulent le devenir ; - aux prescripteurs de coaching ; - à tous ceux et celles qui suivent un coaching.

Par François Delivré
Chez Eyrolles

|

Auteur

François Delivré

Editeur

Eyrolles

Genre

Coaching

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Le métier de coach

François Delivré

Paru le 04/06/2026

Eyrolles

32,00 €

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