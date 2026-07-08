L'autre femme

Le fondateur des Killuminati fait partie des New Avengers ! Qui est le traître, ou la traîtresse, à l'origine de la formation de cette nouvelle équipe de super-vilains ? Le groupe de Bucky survivra-t-il à ces révélations tout en affrontant les doubles d'Iron Man, du Docteur Strange, de Médusa et de Captain Britain ? Et Black Widow saura-t-elle découvrir la vérité à temps ? L'étonnante série de Sam Humphries (née des cendres des Thunderbolts et dans l'esprit du film sorti l'an dernier) apporte des réponses aux intrigues du premier volume. L'équipe, centrée autour de Bucky et Black Widow, rassemble surtout des antihéros comme Namor ou Laura Kinney.