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#Comics

L'autre femme

Sam Humphries, Ton Lima

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Le fondateur des Killuminati fait partie des New Avengers ! Qui est le traître, ou la traîtresse, à l'origine de la formation de cette nouvelle équipe de super-vilains ? Le groupe de Bucky survivra-t-il à ces révélations tout en affrontant les doubles d'Iron Man, du Docteur Strange, de Médusa et de Captain Britain ? Et Black Widow saura-t-elle découvrir la vérité à temps ? L'étonnante série de Sam Humphries (née des cendres des Thunderbolts et dans l'esprit du film sorti l'an dernier) apporte des réponses aux intrigues du premier volume. L'équipe, centrée autour de Bucky et Black Widow, rassemble surtout des antihéros comme Namor ou Laura Kinney.

Par Sam Humphries, Ton Lima
Chez Panini comics

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Auteur

Sam Humphries, Ton Lima

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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L'autre femme

Sam Humphries, Ton Lima

Paru le 08/07/2026

120 pages

Panini comics

18,00 €

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Scannez le code barre 9791039146968
9791039146968
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