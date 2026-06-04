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#Roman francophone

Antoinette Trubule

Aurélia Schneider

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"Le coeur n'en finit pas d'aimer. Il est fait pour ça. Battre et aimer". Antoinette Trubule a trente et un ans, elle est rêveuse, tendre, distraite, hypocondriaque, et espère trouver l'âme soeur. Mais elle est si anxieuse, et le monde regorge pour elle de tant de dangers, qu'elle n'a pas encore osé passer le cap. En d'autres termes : Antoinette n'a jamais connu l'amour, et étant donné qu'elle sort d'une maladie qui a transformé son corps, ce n'est pas près de changer - du moins, c'est ce qu'elle se dit. Alors elle se consacre de tout son coeur à aider les autres, avec l'empathie et la fantaisie qui la caractérisent. Elle ignore encore qu'à la faveur d'une robe bouton d'or, de quelques Post-it thérapeutiques et d'un chat à l'origine mystérieuse, sa vie s'apprête à basculer. Antoinette parviendra-t-elle à surmonter les obstacles, réels ou imaginaires, qui se dressent entre elle et son bonheur ?

Par Aurélia Schneider
Chez Eyrolles

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Auteur

Aurélia Schneider

Editeur

Eyrolles

Genre

Littérature française

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Antoinette Trubule

Aurélia Schneider

Paru le 04/06/2026

Eyrolles

18,90 €

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