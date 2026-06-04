"Le coeur n'en finit pas d'aimer. Il est fait pour ça. Battre et aimer". Antoinette Trubule a trente et un ans, elle est rêveuse, tendre, distraite, hypocondriaque, et espère trouver l'âme soeur. Mais elle est si anxieuse, et le monde regorge pour elle de tant de dangers, qu'elle n'a pas encore osé passer le cap. En d'autres termes : Antoinette n'a jamais connu l'amour, et étant donné qu'elle sort d'une maladie qui a transformé son corps, ce n'est pas près de changer - du moins, c'est ce qu'elle se dit. Alors elle se consacre de tout son coeur à aider les autres, avec l'empathie et la fantaisie qui la caractérisent. Elle ignore encore qu'à la faveur d'une robe bouton d'or, de quelques Post-it thérapeutiques et d'un chat à l'origine mystérieuse, sa vie s'apprête à basculer. Antoinette parviendra-t-elle à surmonter les obstacles, réels ou imaginaires, qui se dressent entre elle et son bonheur ?