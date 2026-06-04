La vie quotidienne des pirates

Dans ce livre, vous ne trouverez ni cache-oeil, ni crochet, ni jambe de bois ! La véritable histoire des pirates vous sera racontée par des vestiges rares provenant pour la plupart d'épaves de navires : les ustensiles du chirurgien de Barbe Noire, le sabre de François L'Olonnais, le cadran solaire portatif du capitaine Bowen, ou encore les porcelaines volées par le fameux La Buse. Du mobilier de bord aux marchandises, en passant par l'artillerie ou les fameux pavillons noirs, c'est toute la périlleuse vie quotidienne des forbans - naviguer, se battre, se divertir, survivre - qui se dressera ainsi sous vos yeux. Grâce à 50 objets, notamment issus de ses fouilles archéologiques à Madagascar et l'île Maurice, l'archéologue Jean Soulat vous entraîne dans un voyage captivant à bord d'un bateau pirate et vous permet d'observer au plus près l'épopée de ces flibustiers qui ont écumé les mers et les océans.