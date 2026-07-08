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#Comics

Réparer le monde

Deniz Camp, Juan Frigeri

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Tony Stark connaît la vérité : le monde n'est pas ce qu'il aurait dû être, à cause du terrifiant Créateur qui a oeuvré dans l'ombre pour empêcher l'avènement de l'âge des héros. Cette version maléfique de Reed Richards est désormais enfermée dans la Ville pour une durée limitée, et Iron Lad sait qu'il faudra agir vite pour briser l'emprise du Créateur et de son Conseil. Epaulé par Fatalis (la version traumatisée de Richards dans cette réalité), il recrute Thor, Captain America, Sif, Ant-Man et la Guêpe pour former les Ultimates ! La très attendue version Ultimate des Avengers arrive enfin en MARVEL DELUXE ! La première moitié de la série est rassemblée ici, et Deniz Camp (Absolute Martian Manhunter) repousse les limites de ce que peut offrir un comic-book de super-héros.

Par Deniz Camp, Juan Frigeri
Chez Panini comics

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Auteur

Deniz Camp, Juan Frigeri

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Réparer le monde

Deniz Camp, Juan Frigeri

Paru le 01/07/2026

376 pages

Panini comics

35,00 €

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