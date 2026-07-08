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#Imaginaire

Oups, j'ai avalé un démon !

Lauretta Highnett

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Etre possédée par un démon ne figurait pas au programme... mais ça tombe bien, j'avais justement besoin d'un coup de main. J'étais déjà submergée par le travail, les nausées matinales, un enfant en bas âge et un mari inutile. Autant dire que je n'ai même pas remarqué le moment où un esprit vengeur a pris possession de moi. Désormais, je partage mon corps. Celle qui vit en moi entend les pensées les plus sombres et sent les mauvaises intentions. Elle mange aussi les organes de ses victimes, détail plutôt troublant pour la végétarienne que je suis. Ses méthodes manquent clairement de subtilité, mais j'ai besoin d'elle. Ma meilleure amie, Chloé, fait l'objet d'un chantage ignoble. Ensemble, nous allons trouver le coupable et obtenir réparation. J'espère juste ne pas devoir retirer des bouts d'intestins coincés entre mes dents pendant une semaine. "Oups, j'ai avalé un démon ! " est le premier tome de la tétralogie Une cohabitation d'Enfer. L'histoire contient une romance grumpy sunshine, une héroïne dont la vie bascule, un démon vengeur sarcastique, de l'humour noir et des thématiques difficiles, des pouvoirs incontrôlables et des vibes messy chaos but make it fun.

Par Lauretta Highnett
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Lauretta Highnett

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Oups, j'ai avalé un démon !

Lauretta Highnett

Paru le 08/07/2026

MXM Bookmark

27,99 €

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