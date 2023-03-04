Espace géo 2023-3/4

Fondée par Roger Brunet en 1972 et éditée par Belin-Humensis depuis 1991, L'Espace géographique est une revue de réflexion et de discussion consacrée à la géographie et aux champs connexes. Elle maintient une exigence de qualité de niveau international grâce à ses procédures exigeantes et à un comité de rédaction de 36 membres et 33 correspondants français et étrangers. Généraliste, elle accueille les divers courants de la géographie contemporaine, en privilégiant les approches articulant recherche théorique et analyse empirique, mais aussi l'histoire et l'épistémologie de la discipline. Elle publie quatre numéros par an, comportant chacun 96 pages en couleurs, soit six à sept articles et des comptes rendus. Elle figure sur les portails Cairn (depuis 2001) et Persée (archives 1972-2000). En 2013, une version anglophone de L'Espace géographique a été mise en ligne sur Cairn. Depuis janvier 2018, L'Espace géographique est présente sur Jstor. La revue est indexée dans la Bibliographie géographique internationale, Geoabstracts et International Bibliography of the Social Sciences. La direction est actuellement assurée par Olivier Orain (CNRS, UMR Géographies-cités) et Evelyne Mesclier (IRD, UMR Prodig).