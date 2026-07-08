Le trône d'épines

Il était une fois une fée maléfique qui maudit une lignée de princesses, les condamnant à mourir - un sort qui ne pouvait être brisé que par le baiser du grand amour. Vous connaissez l'histoire. Le beau prince. Le "ils vécurent heureux" . Quelle absurdité. Personne ne se soucie réellement du destin des princesses. Moi non plus... jusqu'à ce que je rencontre la princesse Aurore. Dernière héritière du trône, future reine dont son royaume a besoin, Aurore est la seule à ne pas craindre ce que je suis : la Grâce Sombre, honnie et crainte pour la magie obscure qui coule dans mes veines. Elle affirme que je devrais être fière de mes dons. Qu'elle... tient à moi. Même si un pouvoir semblable au mien est à l'origine de sa malédiction. Il reste moins d'un an avant que le sort ne l'emporte, et Aurore refuse d'embrasser un énième prince aussi prévisible qu'ennuyeux. Je veux l'aider. Si ma magie a déclenché la malédiction, peut-être est-ce elle aussi qui peut l'anéantir. Peut-être pourrions-nous, ensemble, façonner un monde nouveau. Mais nous savons tous comment cette histoire est censée se terminer, n'est-ce pas ? Aurore est la princesse. Et moi... je suis la méchante. #SorcièreEtPrincesse #AmourInterdit #RomanceQueer #LaBelleAuBoisDormant