Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Frédéric Cendrevent

Noëmie Auke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Personne n'échappe si facilement à son passé... Après des années à vivre sous le joug d'une malédiction, Frédéric Cendrevent a recouvré sa liberté. Il essaie de se reconstruire, loin de son ancien foyer, et d'Allowin Singulier-Weyrd, l'exorciste dont il est tombé amoureux malgré lui. Au sein de la ville très animée de Clunia et de son université, Frédéric va devoir apprendre à vivre en communauté, tout en s'efforçant d'apprivoiser et de développer sa magie. Tandis qu'il se familiarise progressivement avec cette nouvelle vie, son quotidien est bouleversé par Bleiz, l'esprit-loup qu'il a recueilli quelques années plus tôt. A cause de cette décision, Frédéric se retrouve mêlé à une intrigue politique des plus dangereuses qui ramène Allowin auprès de lui, alors qu'il essayait ardemment de l'oublier. Son avenir pourrait s'en trouver irrémédiablement bouleversé... #Loup #Exorciste #Espoir #MM Ce tome clôt la duologie L'autre côté des ombres.

Par Noëmie Auke
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Noëmie Auke

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance et érotique LGBT

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frédéric Cendrevent par Noëmie Auke

Commenter ce livre

 

Frédéric Cendrevent

Noëmie Auke

Paru le 08/07/2026

MXM Bookmark

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038152427
9791038152427
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.