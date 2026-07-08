Personne n'échappe si facilement à son passé... Après des années à vivre sous le joug d'une malédiction, Frédéric Cendrevent a recouvré sa liberté. Il essaie de se reconstruire, loin de son ancien foyer, et d'Allowin Singulier-Weyrd, l'exorciste dont il est tombé amoureux malgré lui. Au sein de la ville très animée de Clunia et de son université, Frédéric va devoir apprendre à vivre en communauté, tout en s'efforçant d'apprivoiser et de développer sa magie. Tandis qu'il se familiarise progressivement avec cette nouvelle vie, son quotidien est bouleversé par Bleiz, l'esprit-loup qu'il a recueilli quelques années plus tôt. A cause de cette décision, Frédéric se retrouve mêlé à une intrigue politique des plus dangereuses qui ramène Allowin auprès de lui, alors qu'il essayait ardemment de l'oublier. Son avenir pourrait s'en trouver irrémédiablement bouleversé... #Loup #Exorciste #Espoir #MM Ce tome clôt la duologie L'autre côté des ombres.