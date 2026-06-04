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Les Propos de Sam Howard

Vercors

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Publié sous forme de feuilleton dans la revue Paris-Flirt en 1922, Les Propos de Sam Howard constitue l'une des toutes premières oeuvres de Vercors, alors encore connu sous son nom civil de Jean Bruller. Le texte prend la forme d'une suite de courts propos attribués à Sam Howard, personnage fictif d'Américain volontiers goguenard, observateur lucide et désabusé du monde moderne. A travers cette voix étrangère, Vercors adopte un regard décalé sur la société occidentale de l'après-Première Guerre mondiale, multipliant remarques ironiques, paradoxes moraux et réflexions faussement naïves. Le feuilleton joue ainsi sur la brièveté et l'ellipse, chaque propos fonctionnant comme une miniature philosophique ou satirique, où se mêlent humour sec, esprit critique et goût pour l'aphorisme. Derrière la légèreté apparente du ton, le texte esquisse déjà des préoccupations centrales chez Vercors : le rapport entre l'individu et la société, la responsabilité morale, la fragilité des certitudes collectives et la tentation du conformisme. Les Propos de Sam Howard apparaît ainsi comme une oeuvre de jeunesse marquée par l'influence du wit anglo-saxon et du moraliste classique, tout en annonçant, par son exigence intellectuelle et son scepticisme humaniste, les développements plus graves et engagés de l'écrivain à venir.

Par Vercors
Chez Libretto

|

Auteur

Vercors

Editeur

Libretto

Genre

Littérature étrangère

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Les Propos de Sam Howard

Vercors

Paru le 04/06/2026

Libretto

9,30 €

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Scannez le code barre 9782386960598
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