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La bénédiction des cieux - Heaven official's blessing Tome 4 . Edition collector

Mo Xiang Tong Xiu, Xiang tong xiu Mo

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Des destins liés, des corps entremêlés. Shi Qingxuan, le maître du vent, est inlassablement traqué par Le Vénérable des Paroles Vaines, un monstre se nourrissant des peurs de ceux dont le destin est nimbé de bonne fortune. Sachant que son effroyable malchance le prémunit contre les pouvoirs de la créature, Xie Lian n'hésite pas un seul instant à se mettre en danger pour aider son ami - au grand dam de Hua Cheng. Mais une autre entité figurant parmi Les Quatre Grands Désastres semble plus proche que quiconque aurait pu l'imaginer, et même un démon aussi puissant que Hua Cheng est susceptible de perdre le contrôle dans certaines circonstances. Défait de ses entraves, saura-t-il résister au désir qui menace de le submerger ?

Par Mo Xiang Tong Xiu, Xiang tong xiu Mo
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Mo Xiang Tong Xiu, Xiang tong xiu Mo

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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La bénédiction des cieux - Heaven official's blessing Tome 4 . Edition collector

Mo Xiang Tong Xiu, Xiang tong xiu Mo

Paru le 08/07/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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Scannez le code barre 9791038139435
9791038139435
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