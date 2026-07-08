La bénédiction des cieux - Heaven official's blessing Tome 4 . Edition collector

Des destins liés, des corps entremêlés. Shi Qingxuan, le maître du vent, est inlassablement traqué par Le Vénérable des Paroles Vaines, un monstre se nourrissant des peurs de ceux dont le destin est nimbé de bonne fortune. Sachant que son effroyable malchance le prémunit contre les pouvoirs de la créature, Xie Lian n'hésite pas un seul instant à se mettre en danger pour aider son ami - au grand dam de Hua Cheng. Mais une autre entité figurant parmi Les Quatre Grands Désastres semble plus proche que quiconque aurait pu l'imaginer, et même un démon aussi puissant que Hua Cheng est susceptible de perdre le contrôle dans certaines circonstances. Défait de ses entraves, saura-t-il résister au désir qui menace de le submerger ?