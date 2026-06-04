Vendée - Sites remarquables et insolites

Qu'il soit architectural, naturel, pittoresque ou religieux, le patrimoine qu'offre la Vendée est d'une richesse exceptionnelle. Terre de contrastes, le département dévoile des paysages variés et une histoire singulière, façonnés par l'océan, les marais, les forêts, et les hommes qui l'ont habité. Du passage du Gois de Noirmoutier, chaussée mythique reliant l'île au continent aux vestiges majestueux de l'abbaye de Maillezais, des ruelles étroites du quartier de la Chaume des Sables-d'Olonne aux emblématiques plages de la côte de Lumière, la Vendée se dévoile au fil de balades inoubliables. Dans cet ouvrage, partez à la découverte de lieux emblématiques et incontournables, mais aussi de sites plus discrets, parfois insolites. Entre nature et culture, laissez-vous guider à travers une cinquantaine de sites remarquables qui font de la Vendée, un territoire unique.