"Elle méritait de vivre. Elle méritait de grandir avec ses soeurs, de voir le monde. Le monstre de l'histoire, ce n'était pas elle, et elle comptait bien le prouver aux dieux". Chaque siècle, les dieux de l'Olympe redonnent vie aux mythes grecs pour déjouer l'oubli dans lequel ils sombrent inexorablement. Médeline, réincarnation de Méduse, fait partie de leurs pions. Elle est condamnée depuis sa naissance, comme celles qui l'ont précédée, à mourir de l'épée de Persée, qu'elle sait lui aussi réincarné et voué à la retrouver. Le jour où il débarque dans son lycée sous les traits de Pierce, le nouvel élève de sa classe, Médeline ne perd pas une seconde. Prête à tout pour échapper à son destin, elle décide d'attaquer la première, mais échoue... sauf que Pierce se révèle son allié, et lui propose de réclamer avec lui la liberté qui leur est refusée. Lorsque le dieu des Enfers se joint à eux, leur pacte déclenche les foudres de l'Olympe, et tout particulièrement celles de Zeus. Le roi des dieux ne tarde pas à envoyer ses meilleurs sbires rétablir l'ordre et punir celle qui ose bouleverser les plans olympiens. Prise pour cible, Médeline n'a d'autre choix que de prouver qu'elle n'est pas un monstre et qu'elle mérite de vivre, comme les héros qui la traquent. Encore faut-il qu'elle y parvienne avant que d'autres réincarnés, furieux de voir leur parfait destin chamboulé, ne s'emparent de sa tête. Et si les monstres n'étaient pas ceux que l'on croit ? Lydie Tabarin est autrice d'imaginaire. Enfant, elle rêvait de devenir zoologiste spécialiste des reptiles avant de découvrir la terrible existence des maths et de la physique-chimie au collège. Elle s'est donc orientée vers le journalisme afin d'assouvir sa passion pour la presse écrite. Après Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines (Hachette, 2024), Briseuse de marbre, premier tome d'une duologie, est son deuxième roman.