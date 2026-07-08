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#Album jeunesse

Mon tableau des routines Petit Ours Brun

Céline Bour-Chollet, Danièle Bour, Laura Bour

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Un tableau pour accompagner les rituels du quotidien des enfants En route vers l'autonomie avec Petit Ours Brun ! Faire pipi, s'habiller, prendre son bain... Ce tableau animé guide les enfants dans leurs routines quotidiennes de manière ludique. Quand un rituel est réalisé, l'enfant déplace l'image et découvre la tâche accomplie. Un objet qualitatif et pensé pour les petites mains Conçu pour durer, le tableau est épais, robuste et équipé d'animations indéchirables, faciles à manipuler par les enfants. Il rassemble tous les rituels de la journée, matin et soir, pour un usage quotidien en toute autonomie. Un objet pratique et ludique Pratique et ludique, ce tableau simplifie le quotidien tout en aidant l'enfant à développer son autonomie et à vivre ses routines avec plaisir.

Par Céline Bour-Chollet, Danièle Bour, Laura Bour
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Céline Bour-Chollet, Danièle Bour, Laura Bour

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Petit ours brun

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Mon tableau des routines Petit Ours Brun

Céline Bour-Chollet, Danièle Bour, Laura Bour

Paru le 08/07/2026

Bayard jeunesse

12,90 €

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