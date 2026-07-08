Mon tableau des routines Petit Ours Brun

Un tableau pour accompagner les rituels du quotidien des enfants En route vers l'autonomie avec Petit Ours Brun ! Faire pipi, s'habiller, prendre son bain... Ce tableau animé guide les enfants dans leurs routines quotidiennes de manière ludique. Quand un rituel est réalisé, l'enfant déplace l'image et découvre la tâche accomplie. Un objet qualitatif et pensé pour les petites mains Conçu pour durer, le tableau est épais, robuste et équipé d'animations indéchirables, faciles à manipuler par les enfants. Il rassemble tous les rituels de la journée, matin et soir, pour un usage quotidien en toute autonomie. Un objet pratique et ludique Pratique et ludique, ce tableau simplifie le quotidien tout en aidant l'enfant à développer son autonomie et à vivre ses routines avec plaisir.