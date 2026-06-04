Agenda Kawaii

Agenda scolaire 2026-2027 - Kawaii - Rentrée - Fourniture scolaire - Fan de Japon Plonge dans l'univers kawaii avec cet agenda scolaire 20262027 au graphisme coloré et acidulé. Chaque début de mois, tu retrouveras un coloriage, idéal pour exprimer ta créativité. A l'intérieur, un dossier de jeux t'accompagne pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, ainsi qu'un calendrier mensuel pour visualiser facilement ton emploi du temps. Un agenda fun, mignon et pratique : parfait pour une année pleine de couleurs et d'organisation !