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Agenda Kawaii

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Agenda scolaire 2026-2027 - Kawaii - Rentrée - Fourniture scolaire - Fan de Japon Plonge dans l'univers kawaii avec cet agenda scolaire 20262027 au graphisme coloré et acidulé. Chaque début de mois, tu retrouveras un coloriage, idéal pour exprimer ta créativité. A l'intérieur, un dossier de jeux t'accompagne pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, ainsi qu'un calendrier mensuel pour visualiser facilement ton emploi du temps. Un agenda fun, mignon et pratique : parfait pour une année pleine de couleurs et d'organisation !

Par Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda Kawaii

Millesima

Paru le 04/06/2026

Millésima

11,50 €

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