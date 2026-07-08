A la recherche de la nuit

Une aventure poétique à la découverte de la nuit Chaque soir, Brune se demande où est passée la nuit. Depuis sa fenêtre, elle ne voit que les lampadaires et les appartements éclairés, et la nuit semble s'échapper. Mais ce soir, accompagnée de son papa, Brune part à la découverte des endroits où la nuit peut enfin être nuit. Une histoire tendre et poétique qui emmène les enfants hors du bruit et de la lumière de la ville, pour observer et s'émerveiller devant la beauté des phénomènes naturels. Un livre qui émerveille petits et grands Ce récit invite les enfants à lever les yeux, à observer le monde et à nourrir leur imagination. Pour les parents, c'est une belle occasion de partager un moment calme et privilégié avec leurs enfants, tout en les sensibilisant à la nature et aux instants magiques du quotidien. Lecture du soir, moment de complicité, ou simple émerveillement, ce livre apporte douceur, curiosité et poésie dans le quotidien familial. Une création unique signée Maylis Daufresne et Deborah Pinto Ecrit par Maylis Daufresne, au texte fin et subtil, et illustré par Deborah Pinto avec de magnifiques images à la gouache, ce livre fait partie de la collection Môme grand format, reconnue pour la qualité de ses albums. Un véritable trésor pour initier les enfants à la poésie visuelle et à la magie des mots.