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Trajectoires professionnelles et numérique universitaire

Chrysta Pélissier, Bertrand Mocquet

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A l'heure où le numérique transforme en profondeur les pratiques professionnelles, les institutions et les formes de mobilisation publique, cet ouvrage interroge l'engagement professionnel dans un monde démocratique contemporain. Il propose une réflexion exigeante sur les finalités et les moyens de l'action professionnelle, en particulier dans l'enseignement supérieur, à l'intersection du scientifique, de l'administratif et de l'institutionnel. Faisant le choix d'une approche plurielle, le livre articule contributions scientifiques, retours d'expérience et entretiens ciblés afin d'éclairer certains des défis majeurs de notre temps : responsabilité individuelle et collective, déploiement du numérique, place de l'intelligence artificielle générative, organisation des engagements professionnels et compréhension renouvelée des activités universitaires. Sans prescrire de modèles ni promouvoir une idéologie particulière, cet ouvrage vise à outiller la réflexion. Il s'adresse à l'ensemble des professionnels du supérieur - chercheurs, personnels administratifs, accompagnateurs, responsables de structures, décideurs pédagogiques et politiques - désireux de mieux comprendre leur environnement numérique et d'y situer leurs choix de manière éclairée. Par la mise en dialogue de points de vue complémentaires, ce livre offre un éclairage original et stimulant sur les trajectoires professionnelles, les valeurs en jeu et les leviers d'action possibles dans l'université numérique contemporaine.

Par Chrysta Pélissier, Bertrand Mocquet
Chez Presses des Mines

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Auteur

Chrysta Pélissier, Bertrand Mocquet

Editeur

Presses des Mines

Genre

sociologie des organisations

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Trajectoires professionnelles et numérique universitaire

Chrysta Pélissier, Bertrand Mocquet

Paru le 04/06/2026

Presses des Mines

35,00 €

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Scannez le code barre 9782385428198
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