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Créer ses propres guidances - Cultiver son intuition et être à l'écoute de sa voix intérieure

Isabelle Cerf

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Cultivez votre intuition et laissez votre voix intérieure s'exprimer ! L'intuition est une capacité que tout le monde possède. C'est une invitation à écouter ce qui se cache au fond de nous et à déchiffrer les messages invisibles. Dans ce livre, tu découvriras comment créer tes propres guidances émotionnelles ou spirituelles, et ainsi renouer avec ta sagesse intérieure. Tu apprendras aussi à interpréter les signes de la vie et à écouter ton intuition. Grâce à des exercices pratiques et originaux, tu pourras développer tes tirages, dialoguer avec toi-même et transformer chaque émotion en éclairage sur une situation, pour te sentir plus aligné.

Par Isabelle Cerf
Chez Exergue

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Auteur

Isabelle Cerf

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

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Créer ses propres guidances - Cultiver son intuition et être à l'écoute de sa voix intérieure

Isabelle Cerf

Paru le 04/06/2026

144 pages

Exergue

12,90 €

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Scannez le code barre 9782385383367
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