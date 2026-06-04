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L’Île des secondes chances

Lucy Diamond

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Sur l'île de Céphalonie, face aux eaux turquoise, L'Echappée ionienne promet des vacances hors du temps. Chaque semaine, de nouveaux voyageurs franchissent les portes de l'hôtel avec l'espoir de laisser leurs soucis derrière eux. Miranda Vallance, ancienne star de la télévision, tente de disparaître, loin du scandale qui a brisé sa carrière. Evelyn Chambers, quatre-vingt-deux ans, a traversé l'Europe pour disperser les cendres de son épouse. Frank Neale, lui, espère fuir les accusations qui menacent de détruire sa réputation - tandis que sa femme, Nelly, nourrit un tout autre projet : retrouver son amour de jeunesse. Entre baignades, excursions sur l'île et longues soirées dans la douceur des nuits grecques, les vies se croisent et les confidences naissent. Car, derrière ce cadre idyllique, chacun porte en lui des regrets, des blessures... et peut-être le désir d'une seconde chance. Lucy Diamond signe un roman lumineux qui célèbre l'amour, les amitiés inattendues, et nous rappelle combien la vie peut nous surprendre. "UN LIVRE IMPOSSIBLE A LACHER, QUI ENTRAINE LE LECTEUR DANS LE MAGNETISME DE LA VIE SUR L'ILE". Woman's Weekly Après un début de carrière dans l'édition, Lucy Diamond a quitté Londres pour s'installer dans la ville de Bath avec son mari et ses trois enfants. Et c'est depuis cette jolie ville du sud de l'Angleterre, à jamais immortalisée par Jane Austen, qu'elle écrit ses romans à succès. Au cours des dernières années, elle a vendu plus de trois millions de livres et s'est imposée comme l'une des autrices préférées des Britanniques. Traduit de l'anglais par Nathalie Guillaume

Par Lucy Diamond
Chez Charleston éditions

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Auteur

Lucy Diamond

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

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L’Île des secondes chances

Lucy Diamond trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/06/2026

496 pages

Charleston éditions

19,90 €

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