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Kill Blue Tome 11

Tadatoshi Fujimaki

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Apre s un violent duel, Ju zo tient enfin en joue O ka et s'appre te a l'e liminer. Or, ses sentiments le submergent et l'empe chent d'appuyer sur la ga chette... C'est a ce moment pre cis que Noren, revenue au colle ge, pousse e par un mauvais pressentiment, surprend cette sce ne sanglante. Plus moyen d'esquiver ! Le jeune assassin est contraint de lui de voiler la ve rite a son sujet, ce qui renforce la confusion chez sa camarade. Une fois la pilule avale e, Ju zo fait preuve d'une nouvelle de termination et emme ne l'he ritie re dans les bureaux de Mitsuoka Pharma afin de s'entretenir avec son pe re !

Par Tadatoshi Fujimaki
Chez Kazé Editions

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Auteur

Tadatoshi Fujimaki

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Kill Blue Tome 11

Tadatoshi Fujimaki

Paru le 08/07/2026

Kazé Editions

7,29 €

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