Un royaume de poison et de serments

Je t'ai cherchée dans une centaine de vies, princesse, et je te chercherai encore dans une centaine d'autres s'il le faut. Adara a renoncé à sa liberté pour sauver son âme soeur. La jeune femme retourne à Citlali où elle découvre que Gavril est prêt à commettre les pires atrocités dans sa quête de puissance. Pour lier leurs destins à jamais, il compte l'épouser au plus vite, et Adara, privée de son pouvoir, est désormais à sa merci. De son côté, Evren élabore un plan, déterminé à libérer celle qu'il aime avant la cérémonie. Mais la rivalité entre ces deux princes que tout oppose laisse bientôt la place à un conflit de plus grande ampleur entre les souveraines des royaumes fae et vampyre. La guerre gronde, et il est temps pour Adara de se battre... La conclusion épique et sensuelle de L'Etoile et l'Ombre ! Ce roman comporte des scènes de sexe et de violence explicites.