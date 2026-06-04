Bon appétit Madame Souris !

Elle court, elle court, cette petite souris ! Chargée d'une énorme courgette sur le dos, elle court et elle croise : Monsieur Hibou, mais aussi Monsieur Canard, madame Tortue, Madame et Monsieur Poulet, Monsieur Raton et Monsieur Serpent, Madame Marmotte et Monsieur Cheval,... Tout ce petit monde court, les bras pleins de bons légumes du jardin... Heureux de se saluer (ce qui donne place à de jolis jeux de sonorités) et les bras pleins, ils courent... On sent bien qu'ils se pressent... Et on comprend finalement pourquoi ! En effet, le chien monte la garde... Il tente de sauver ce qu'il reste... du potager !!!