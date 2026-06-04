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#Album jeunesse

Bon appétit Madame Souris !

Michaël Escoffier, Karine Bélanger

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Elle court, elle court, cette petite souris ! Chargée d'une énorme courgette sur le dos, elle court et elle croise : Monsieur Hibou, mais aussi Monsieur Canard, madame Tortue, Madame et Monsieur Poulet, Monsieur Raton et Monsieur Serpent, Madame Marmotte et Monsieur Cheval,... Tout ce petit monde court, les bras pleins de bons légumes du jardin... Heureux de se saluer (ce qui donne place à de jolis jeux de sonorités) et les bras pleins, ils courent... On sent bien qu'ils se pressent... Et on comprend finalement pourquoi ! En effet, le chien monte la garde... Il tente de sauver ce qu'il reste... du potager !!!

Par Michaël Escoffier, Karine Bélanger
Chez Gulf Stream

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Auteur

Michaël Escoffier, Karine Bélanger

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Bon appétit Madame Souris !

Michaël Escoffier, Karine Bélanger

Paru le 04/06/2026

32 pages

Gulf Stream

13,50 €

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Scannez le code barre 9782383496328
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