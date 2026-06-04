La Mélodie du Bonheur

Abby Collins, décoratrice new-yorkaise et jeune maman d'un bébé dont le père a déserté, s'est juré de ne plus laisser l'amour bousculer ses priorités. Sa fille, Tammy, passe avant tout. Weston Moriarty, musicien au regard bleu profond, à l'humour tranquille et à la sensibilité affirmée, s'est donné pour mission d'honorer la mémoire de sa grand-mère en ouvrant un bar de jazz consacré à elle. Une rencontre fortuite à l'hôpital. Des certitudes qui vacillent. West a la loyauté chevillée au coeur et cette façon désarmante de rendre les choses simples. Abby, elle, préfère garder ses distances... jusqu'au jour où une complicité s'installe, discrète mais persistante, comme une mélodie qu'on n'arrive plus à oublier. Alors commence une histoire de seconde chance qu'on n'osait plus espérer, de familles dont on hérite et d'autres qu'on choisit, et de ce moment précis où l'on comprend que "chez soi" n'est pas une adresse, mais des bras où l'on se sent enfin à sa place. Histoire intégrale.