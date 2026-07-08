Forever and always you

Gabby a tout perdu... sauf la capacité de tout faire foirer encore un peu plus. Virée de son job de barmaid, fauchée, coincée entre une mère toxique, un frère en colère et un deuil jamais cicatrisé, elle arrive au bout de sa fuite en avant. Le jour où elle franchit la porte vitrée de Pierce Wealth Management, c'est moins pour parler d'argent que pour affronter le plus grand fantôme de son passé : Austin Pierce. Costume bleu nuit qui souligne des épaules d'athlète, biceps tendus sous la chemise, regard bleu glacé qui la traverse, il n'a plus rien du garçon timide de leur enfance. Gabby croise ses yeux pour la première fois depuis des années : les souvenirs la percutent, mais Austin ne laisse filtrer qu'un sourire poli... avant de lui faire comprendre qu'il sait exactement qui elle est. Et qu'il n'a rien oublié. Elle est venue demander une aide financière. Lui, ne veut qu'une chose : la confronter à tout ce qu'elle a détruit. Pourtant, derrière les piques et les regards qui s'attardent trop longtemps, quelque chose se remet à vibrer. Une nuit chez lui à cause d'un accident, un vieux chien de refuge à sauver, un secret que son père a emporté dans la tombe, une tempête qui les force à affronter leur famille... Peu à peu, Gabrielle cesse de courir et Austin doit choisir entre garder sa colère comme armure ou lui laisser une dernière chance. Leur seconde fois pourrait tout réparer. Ou tout brûler.