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#Bande dessinée jeunesse

Le Carnet du club des 4

Vikki VanSickle, Laure Delattre-faure

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Un journal intime plein d'humour et d'amitié pour affronter les défis de l'adolescence ! Leur professeur confisque leurs téléphones ? Qu'à cela ne tienne : Sunny, Twix, MP et Dunk décident de communiquer en secret à travers un journal intime partagé ! Les confidences fusent : entre premiers amours, complexes, cours d'éducation sexuelle, règles qui arrivent (ou pas), et les défis quotidiens du collège, pas facile d'être une ado ! Mais une chose est sûre : rien ne vaut une bande de copines soudées pour traverser les hauts et les bas de l'adolescence ! Un journal intime à plusieurs voix qui aborde sans tabou les questions que se posent les adolescentes.

Par Vikki VanSickle, Laure Delattre-faure
Chez Poulpe fictions

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Auteur

Vikki VanSickle, Laure Delattre-faure

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le Carnet du club des 4

Vikki VanSickle, Laure Delattre-faure trad. Laurence Assuid

Paru le 04/06/2026

272 pages

Poulpe fictions

13,95 €

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