Le Carnet du club des 4

Un journal intime plein d'humour et d'amitié pour affronter les défis de l'adolescence ! Leur professeur confisque leurs téléphones ? Qu'à cela ne tienne : Sunny, Twix, MP et Dunk décident de communiquer en secret à travers un journal intime partagé ! Les confidences fusent : entre premiers amours, complexes, cours d'éducation sexuelle, règles qui arrivent (ou pas), et les défis quotidiens du collège, pas facile d'être une ado ! Mais une chose est sûre : rien ne vaut une bande de copines soudées pour traverser les hauts et les bas de l'adolescence ! Un journal intime à plusieurs voix qui aborde sans tabou les questions que se posent les adolescentes.