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Chacun son tour

Emilie Chazerand, Anna Guillet

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Fabien est de bonne humeur parce qu'il est au parc avec ses copains. En plus, il fait de la balançoire et il adore ça ! Louison aussi aimerait faire de la balançoire, mais il n'a jamais terminé... Jeannette et Andréa s'amusent sur le toboggan. Ils rigolent tellement que ça donne envie à Fabien d'en faire. Alors Fabien pose une petite feuille sur la balançoire pour la réserver, va au toboggan, et pousse Jeannette et Andréa en criant : "Poussez-vous ! " Il glisse, youhou, mais c'est pas si super... Alors il pose une petite feuille sur le toboggan pour le réserver et recommencer. Jeannette : une héroïne empathique Des histoires légères et joyeuses qui mettent en scène les petits soucis et événements du quotidien des petits, pour voir la vie du bon côté ! Jeannette est une héroïne sensible : elle ne supporte pas que ses amis aient du chagrin, et elle cherche toujours le moyen de leur rendre le sourire. Un personnage positif pour accompagner les petits dans le processus de la socialisation et du rapport aux autres. Une situation du quotidien abordée avec humour Fabien pousse les autres et réserve les jeux : des situations que tous les enfants rencontrent lorsqu'ils sont au parc. Avec humour et bienveillance, Emilie Chazerand réussit à aborder ces situations en leur donnant un éclairage tendrement décalé.

Par Emilie Chazerand, Anna Guillet
Chez Editions Milan

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Auteur

Emilie Chazerand, Anna Guillet

Editeur

Editions Milan

Genre

Tout-carton

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Chacun son tour

Emilie Chazerand, Anna Guillet

Paru le 08/07/2026

24 pages

Editions Milan

10,90 €

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