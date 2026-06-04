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L'assassin de la Grande Pyramide

Christian Jacq

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Une série culte, un héros irrésistible, chaque année quatre enquêtes palpitantes Invité au Caire pour célébrer la retraite de son ami, chef de la police touristique, Higgins croit passer une soirée tranquille. Mais le crime le rattrape... A la tête d'une équipe anglaise destinée à explorer la Grande pyramide, un éminent professeur d'égyptologie est assassiné dans la chambre du roi. Tous les membres de l'équipe sont interrogés par l'ex-inspecteur. L'affaire se complique quand ce dernier démasque une agente du Mi6, les services secrets britanniques, venue traquer un terroriste préparant un attentat d'envergure. Avec quel objectif ? Quelles complicités ? Et quel lien avec l'assassinat ? Higgins a peu de temps pour devenir le sauveur de la Grande pyramide...

Par Christian Jacq
Chez XO Editions

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Auteur

Christian Jacq

Editeur

XO Editions

Genre

Romans policiers

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L'assassin de la Grande Pyramide

Christian Jacq

Paru le 04/06/2026

XO Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9782374489834
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