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Le Japon selon Pokémon

Collectif, Julien Bisson

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Etes-vous plutôt Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre ? Un simple petit choix, qui a pourtant lancé en 1996 l'une des plus grandes chasses de l'histoire : l'aventure Pokémon ! Jeux vidéo, cartes, mangas, séries animées, films et multiples produits dérivés... Depuis, le succès de la licence la plus lucrative au monde ne s'est pas démenti. Résultat d'une savante stratégie transmédias, il est aussi et surtout le fruit d'une alchimie universelle mêlant passion de la collection, goût de l'exploration et sens de la collaboration. Pour fêter les trente ans de la saga, le 1 vous invite à (re)plonger dans l'univers Pokémon, avec à la clé un hommage aux 1 025 petites créatures inventées au fil du temps, classées en poster dans un grand arbre du vivant : "Attrapez-les tous ! "

Par Collectif, Julien Bisson
Chez Le 1

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Auteur

Collectif, Julien Bisson

Editeur

Le 1

Genre

Revues

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Le Japon selon Pokémon

Collectif, Julien Bisson

Paru le 26/06/2026

1 pages

Le 1

4,90 €

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Scannez le code barre 9782386242946
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