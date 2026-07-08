Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Vivre la présence de Dieu

De la résurrection Laurent, Laurent de la Résurrection

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" La présence de Dieu est, à mon sentiment, en quoi consiste toute la vie spirituelle et il me semble qu'en la pratiquant comme il faut, on devient spirituel en peu de temps. " Nicolas Herman (1614-1691) est un frère carme, discret, simple et modeste, affecté à la cuisine de son couvent. Très tôt cependant, il est attiré par la vie de prière ; la compagnie de Dieu seul lui suffit et il développe une spiritualité simple, faite de détachement du monde et de satisfaction dans la seule présence divine. Son rayonnement est grand aussi bien auprès de ses contemporains qu'à travers les siècles, tant sa spiritualité convient à tous les états de vie.

Par De la résurrection Laurent, Laurent de la Résurrection
Chez Ephata

|

Auteur

De la résurrection Laurent, Laurent de la Résurrection

Editeur

Ephata

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vivre la présence de Dieu par De la résurrection Laurent, Laurent de la Résurrection

Commenter ce livre

 

Vivre la présence de Dieu

De la résurrection Laurent, Laurent de la Résurrection

Paru le 08/07/2026

152 pages

Ephata

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385501341
9782385501341
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.