Vivre la présence de Dieu

" La présence de Dieu est, à mon sentiment, en quoi consiste toute la vie spirituelle et il me semble qu'en la pratiquant comme il faut, on devient spirituel en peu de temps. " Nicolas Herman (1614-1691) est un frère carme, discret, simple et modeste, affecté à la cuisine de son couvent. Très tôt cependant, il est attiré par la vie de prière ; la compagnie de Dieu seul lui suffit et il développe une spiritualité simple, faite de détachement du monde et de satisfaction dans la seule présence divine. Son rayonnement est grand aussi bien auprès de ses contemporains qu'à travers les siècles, tant sa spiritualité convient à tous les états de vie.