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L'art de la séduction (et autres crimes de guerre)

Miranda Lyn, Tiffany Hunt

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Le plan de Kazimir Blackrose était simple. Capturer une descendante du Premier Héros, l'épouser, mettre la main sur son sang, et devenir le plus puissant Seigneur des Ténèbres qui soit. Seulement voilà : sa nouvelle épouse ne semble pas vraiment d'accord. Ayant survécu à la tyrannie de son propre père, Arabella n'est pas impressionnée par le vilain le plus redouté du royaume. Si Kazimir veut son sang et sa coopération, il va devoir apprendre la courtoisie... Entre deux parties de golf avec les globes oculaires de ses ennemis, Kazimir se retrouve à faire l'impensable : essayer de lui plaire. Alors que la guerre menace et que leurs complots risquent de déchirer le monde, le plus grand danger n'est pas la magie noire, mais ce sentiment absurde qui commence à les lier.

Par Miranda Lyn, Tiffany Hunt
Chez Korrigan éditions

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Auteur

Miranda Lyn, Tiffany Hunt

Editeur

Korrigan éditions

Genre

Terreur

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L'art de la séduction (et autres crimes de guerre)

Miranda Lyn, Tiffany Hunt

Paru le 08/07/2026

600 pages

Korrigan éditions

26,90 €

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Scannez le code barre 9782385162016
9782385162016
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