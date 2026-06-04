Exploradores 5e - Espagnol (2026) - Cahier d'activités

Un cahier d'activités pour s'exercer et progresser Conforme au programme 2025 Une page d'ouverture par unité pour réactiver les acquis ou préparer les nouvelles notions Des activités variées pour travailler le vocabulaire et la grammaire de façon systématique Des pages de préparation à l'évaluation avec des grilles d'auto-évaluation Des Cultu juego : des jeux interactifs et auto-évaluatifs sous forme de quiz Genially pour mobiliser les connaissances culturelles acquises au fil des unités