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Exploradores 5e - Espagnol (2026) - Cahier d'activités

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Un cahier d'activités pour s'exercer et progresser Conforme au programme 2025 Une page d'ouverture par unité pour réactiver les acquis ou préparer les nouvelles notions Des activités variées pour travailler le vocabulaire et la grammaire de façon systématique Des pages de préparation à l'évaluation avec des grilles d'auto-évaluation Des Cultu juego : des jeux interactifs et auto-évaluatifs sous forme de quiz Genially pour mobiliser les connaissances culturelles acquises au fil des unités

Par Collectif
Chez Editions Maison des langues

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Auteur

Collectif

Editeur

Editions Maison des langues

Genre

Collège

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Exploradores 5e - Espagnol (2026) - Cahier d'activités

Collectif

Paru le 04/06/2026

104 pages

Editions Maison des langues

8,90 €

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Scannez le code barre 9782356857583
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