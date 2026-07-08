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#Album jeunesse

Les trois petits cochons

Marlène Jobert, Hervé Le Goff

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La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme, avec toujours un flashcode. Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine. Rêveur, farceur, sérieux... malgré leurs différences, ces trois cochons sont frères et s'adorent ! Ils vont apprendre que l'union fait la force, contre le terrible loup affamé qui s'est juré de les croquer l'un après l'autre ! Ce filou a détruit leurs jolies maisons. Mais nos trois petits amis n'ont pas dit leur dernier mot... Découvrez ce conte incontournable de l'enfance adapté de Charles Perrault, à partir de 5 ans, interprété par Marlène Jobert dans un livre audio avec un flashcode, à lire et à écouter partout ! "Raconter une histoire à un enfant, c'est lui offrir tout ce qu'il aime : de merveilleuses aventures, de la féerie et surtout beaucoup de tendresse. J'ai voulu que les petits, captivés par la beauté du récit, laissent venir en eux, tout naturellement, les émotions que l'on doit aux grands conteurs". Marlène Jobert Destinée aux enfants à partir de 5 ans, cette collection associe la magie des plus beaux contes du monde au talent d'actrice-interprète de Marlène Jobert. Chaque livre audio est accompagné d'un flashcode pour lire et écouter l'histoire partout !

Par Marlène Jobert, Hervé Le Goff
Chez Glénat

|

Auteur

Marlène Jobert, Hervé Le Goff

Editeur

Glénat

Genre

Histoires à écouter

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Les trois petits cochons

Marlène Jobert, Hervé Le Goff

Paru le 08/07/2026

32 pages

Glénat

6,90 €

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Scannez le code barre 9782344072950
9782344072950
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