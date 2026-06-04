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#Bande dessinée jeunesse

La mer intérieure et autres nouvelles

Marie-odile Descolas

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Pourquoi cette femme, qui a fait la une des journaux, est-elle surnommée "La nouvelle Médée" ? Une jeune fille en recherche de son passé découvre les mensonges de son père. Un petit lapin en bois ou une étrange marque sur l'épaule et tout un pan de vie resurgit. Que peut cacher le regard magnétique d'un chat ? Ce maire qui a délaissé la politique découvre, à la mort d'une amie, l'ineffable mystère de l'univers. Ce recueil de quatorze nouvelles mêle analyses sociales et psychologiques, évoquant notamment une symbolique de l'eau, le harcèlement, l'enfance, la reconstruction après un traumatisme, l'apport des animaux.

Par Marie-odile Descolas
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Marie-odile Descolas

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Romans, témoignages & Co

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La mer intérieure et autres nouvelles

Marie-odile Descolas

Paru le 04/06/2026

124 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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Scannez le code barre 9782336613109
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