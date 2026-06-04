La mer intérieure et autres nouvelles

Pourquoi cette femme, qui a fait la une des journaux, est-elle surnommée "La nouvelle Médée" ? Une jeune fille en recherche de son passé découvre les mensonges de son père. Un petit lapin en bois ou une étrange marque sur l'épaule et tout un pan de vie resurgit. Que peut cacher le regard magnétique d'un chat ? Ce maire qui a délaissé la politique découvre, à la mort d'une amie, l'ineffable mystère de l'univers. Ce recueil de quatorze nouvelles mêle analyses sociales et psychologiques, évoquant notamment une symbolique de l'eau, le harcèlement, l'enfance, la reconstruction après un traumatisme, l'apport des animaux.