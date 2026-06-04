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#Roman francophone

La fragilité humaine

Jean Bernard Nkoua-Mbon, Tony Ganongo

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" Dans cet ouvrage, l'auteur nous invite à partager un voyage fragile et exigeant : celui de l'humain confronté à la maladie, mais aussi celui du soignant confronté à sa propre vulnérabilité. Ce double regard, croisé et respectueux, éclaire la condition humaine contemporaine où l'altérité devient miroir, et le soin, acte de réciprocité. Il questionne l'identité, la présence, la responsabilité morale. Il s'inscrit dans un temps suspendu : celui de l'incertitude, où la technique ne suffit plus, où la parole devient présence, et où la présence devient soin. Il ébranle les catégories binaires, santé-maladie, force-faiblesse, sujet-objet, pour révéler une humanité commune, tissée de dépendances mutuelles. " (Extrait de la préface de Charles Zacharie BOWAO) Ce livre est un hommage vibrant à la mystérieuse dignité de l'être humain, même lorsqu'il est à terre.

Par Jean Bernard Nkoua-Mbon, Tony Ganongo
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jean Bernard Nkoua-Mbon, Tony Ganongo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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La fragilité humaine

Jean Bernard Nkoua-Mbon, Tony Ganongo

Paru le 04/06/2026

108 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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Scannez le code barre 9782336612959
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