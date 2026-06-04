La fragilité humaine

" Dans cet ouvrage, l'auteur nous invite à partager un voyage fragile et exigeant : celui de l'humain confronté à la maladie, mais aussi celui du soignant confronté à sa propre vulnérabilité. Ce double regard, croisé et respectueux, éclaire la condition humaine contemporaine où l'altérité devient miroir, et le soin, acte de réciprocité. Il questionne l'identité, la présence, la responsabilité morale. Il s'inscrit dans un temps suspendu : celui de l'incertitude, où la technique ne suffit plus, où la parole devient présence, et où la présence devient soin. Il ébranle les catégories binaires, santé-maladie, force-faiblesse, sujet-objet, pour révéler une humanité commune, tissée de dépendances mutuelles. " (Extrait de la préface de Charles Zacharie BOWAO) Ce livre est un hommage vibrant à la mystérieuse dignité de l'être humain, même lorsqu'il est à terre.