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Le covid-19, et après ?

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Dès la parution du premier cas de Covid-19 au Burkina Faso le 9 mars 2020, les autorités burkinabè ont sorti un arsenal de "mesures barrières" individuelles et collectives de protection pour y faire face. Alors même que les connaissances sur cette maladie émergente étaient encore parcellaires, et qu'une grande diversité de domaines de connaissances scientifiques s'attelait à comprendre le phénomène, un champ de l'épidémiologie mathématique s'est ouvert, projetant une évolution exponentielle des infections dans le pays. Dès lors, la légitimité d'un regard anthropologique s'imposait dans un double souci : i) une interrogation critique des connaissances et des perceptions des populations sur la maladie ; ii) une analyse des conditions d'adoption des mesures barrières dans le contexte africain. Cet ouvrage, issu d'une étude de terrain pluridisciplinaire, revient sur les productions de normes et leurs mises en pratique par des populations et des personnels de santé de la commune de Bobo-Dioulasso

Chez Editions L'Harmattan

|

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Le covid-19, et après ?

Paru le 04/06/2026

228 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

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