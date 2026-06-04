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Le Cantique des Créatures de saint François d’Assise

Charlie hugues Rakotondrainibe

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Dans le cadre du Centenaire Franciscain (2023- 2026), cet ouvrage propose une actualisation audacieuse du Cantique des Créatures de saint François en dialoguant avec la cosmologie malagasy. Il démontre que ces deux traditions, pourtant distinctes, partagent une intuition fondamentale : la nature n'est pas une simple ressource à exploiter, mais une communauté sacrée et vivante. Cette communauté est peuplée d'entités fraternelles comme le soleil, la lune, l'eau, le feu ou l'air. Cette lecture comparative révèle une "écologie relationnelle" fondée sur l'interdépendance et la réciprocité. Elle propose un modèle où l'humain retrouve sa place au sein d'un cosmos animé, et non au-dessus de lui. Face aux crises écologique et spirituelle contemporaines, l'essai invite à une conversion du regard. Cette conversion prône l'émerveillement et le respect pour chaque être. L'objectif est de se réinscrire, par-delà les siècles et les cultures, dans le chant universel de la création.

Par Charlie hugues Rakotondrainibe
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Charlie hugues Rakotondrainibe

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des religions

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Le Cantique des Créatures de saint François d’Assise

Charlie hugues Rakotondrainibe

Paru le 04/06/2026

100 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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