L’œuvre de Henri Djombo et les enjeux des sociétés contemporaines

Cet ouvrage rassemble des textes issus du colloque international organisé à Brazzaville par l'Université Marien Ngouabi sur l'oeuvre littéraire de Henri Djombo, du 29 au 30 mai 2024. L'ensemble des textes qui en constituent l'ossature, traite principalement du rapport entre l'oeuvre de celui-ci et les enjeux des sociétés contemporaines, à partir des problématiques politiques, économiques et écologiques. Cela met en lumière le sens de l'engagement de Henri Djombo. Ainsi, sa volonté de promouvoir le développement singularise davantage ses écrits et le hisse au rang des figures les plus marquantes de la littérature francophone contemporaine.