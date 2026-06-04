Agenda pixels à colorier 2026-2027

Un adorable agenda à colorier, pour une année pleine de créativité ! Voici un agenda 100 % coloriages pixels pour occuper les mains des enfants et éveiller leur imagination ! Au fil des jours, ils pourront noter leurs devoirs et les événements de l'année, personnaliser leurs cahiers grâce aux 2 planches de stickers et réaliser des coloriages pour des moments de concentration et de créativité ! Une fois l'année finie, l'agenda terminé restera un beau souvenir entièrement personnalisé de leur année.