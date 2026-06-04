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Agenda pixels à colorier 2026-2027

Eugénie Varone

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Un adorable agenda à colorier, pour une année pleine de créativité ! Voici un agenda 100 % coloriages pixels pour occuper les mains des enfants et éveiller leur imagination ! Au fil des jours, ils pourront noter leurs devoirs et les événements de l'année, personnaliser leurs cahiers grâce aux 2 planches de stickers et réaliser des coloriages pour des moments de concentration et de créativité ! Une fois l'année finie, l'agenda terminé restera un beau souvenir entièrement personnalisé de leur année.

Par Eugénie Varone
Chez Editions Gründ

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Auteur

Eugénie Varone

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres-jeux

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Agenda pixels à colorier 2026-2027

Eugénie Varone

Paru le 04/06/2026

400 pages

Editions Gründ

9,95 €

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Scannez le code barre 9782324039232
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