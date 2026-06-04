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Le marketing digital à l'ère de l'IA

Stefan Lendi

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Le meilleur du marketing digital par l'expert aux 263 000 abonnés conjugué aux outils IA les plus récents. L'IA transforme le marketing digital. Ceux qui savent l'utiliser atteignent plus de clients, plus souvent et à moindre coût. Ce livre vous dévoile comment y parvenir. Cette édition intègre les dernières avancées de l'intelligence artificielle dont les agents autonomes, le référencement et la publicité dans les IA génératives. Que vous soyez marketeur, entrepreneur ou dirigeant, vous aurez les clés pour garder une longueur d'avance avec : - la création de contenus percutants (textes, images, vidéos) avec les IA génératives ; - l'utilisation d'agents IA qui travaillent pour vous ; - les techniques avancées de référencement sur les moteurs de recherche (SEO) et les IA génératives (GEO) ; - les campagnes d'acquisition de trafic (SEA, GEA) ; - la création de valeur tout au long du parcours client ; - l'engagement grâce aux e-mails, aux réseaux sociaux et aux messageries instantanées. Vous saurez créer votre propre communauté, optimiser une boutique e-commerce et mesurer vos performances. Grâce aux astuces, conseils et prompts, vous obtiendrez des résultats concrets et rapides. Pour enrichir votre expérience et compléter les notions évoquées dans cet ouvrage, vous accéderez à 28 tutoriels vidéo en scannant les QR codes dispersés au fil des pages. Ce livre contient aussi des compléments gratuits : des modèles téléchargeables, une bibliothèque d'outils IA et une liste de prompts.

Par Stefan Lendi
Chez Vuibert

|

Auteur

Stefan Lendi

Editeur

Vuibert

Genre

Marketing

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Le marketing digital à l'ère de l'IA

Stefan Lendi

Paru le 04/06/2026

288 pages

Vuibert

29,90 €

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