DCG 9 - Comptabilité : Manuel et Applications - Réforme 2026-2027

Vous avez tout pour réussir l'épreuve avec ce manuel tout-en-un DCG9 Comptabilité et ses ressources interactives ! Tout le programme du DCG9 Comptabilité, à jour de la réforme 2026 ! Maîtriser tous les savoirs et les compétences - Le cours complet, à jour de la réforme 2026 - Des fiches méthode pour comprendre les attentes de l'examen - Mises en situation, notions clés, exemples concrets... - Le + : 23 schémas de synthèse pour réviser efficacement S'entraîner de manière intensive - 345 QCM et 115 exercices progressifs dans l'esprit de la nouvelle épreuve - Des cas pratiques guidés et corrigés - Des grilles pour s'autoévaluer - Le + : 142 flashcards intégrées pour réviser - 4 sujets type d'examen pour être prêt le jour J OFFERT : retrouvez sur le site dédié à la collection de manuels DCG Vuibert - les corrigés des QCM et des exercices - des schémas de synthèse pour réviser efficacement - des conseils pour bien préparer l'examen - des conseils pour apprendre à utiliser le mind mapping - + 1 sujet type d'examen supplémentaire corrigé