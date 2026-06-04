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DCG 9 - Comptabilité : Manuel et Applications - Réforme 2026-2027

Gilles Meyer, Alain Donadio

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Par Gilles Meyer, Alain Donadio
Chez Vuibert

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Auteur

Gilles Meyer, Alain Donadio

Editeur

Vuibert

Genre

Comptabilité

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DCG 9 - Comptabilité : Manuel et Applications - Réforme 2026-2027

Gilles Meyer, Alain Donadio

Paru le 04/06/2026

560 pages

Vuibert

32,00 €

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