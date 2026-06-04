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1500 tests psychotechniques et de personnalité - Méthode et entraînement intensif - Concours 2026-2027

Ghyslaine Benoist, Sonia Deschamps

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Par Ghyslaine Benoist, Sonia Deschamps
Chez Vuibert

|

Auteur

Ghyslaine Benoist, Sonia Deschamps

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

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1500 tests psychotechniques et de personnalité - Méthode et entraînement intensif - Concours 2026-2027

Ghyslaine Benoist, Sonia Deschamps

Paru le 04/06/2026

304 pages

Vuibert

20,90 €

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