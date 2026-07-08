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La Goulue

Maryline Martin

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"Le portrait d'une femme maltraitée par l'histoire. Une de mes pépites ! " Gérard Collard, La Griffe Noire A seize ans, la future reine du cancan est blanchisseuse. Mais le soir, Louise Weber "emprunte" les robes des clientes pour courir à l'Elysée Montmartre. Celle que l'on va surnommer La Goulue se fait rapidement remarquer par sa gouaille et son appétit de vivre. Au Moulin Rouge, elle bouscule les codes en arrivant avec un bouc en laisse, détournant ainsi l'interdiction faite aux femmes d'entrer dans un lieu public sans être accompagnées par un mâle ! Immortalisée par Toulouse-Lautrec et Renoir, elle va également s'imposer dans le milieu mondain et côtoyer les plus grandes personnalités de son temps - le prince de Galles, le shah de Perse, le baron de Rothschild, le marquis de Biron... - avant de tomber en disgrâce. Grâce au journal intime de la danseuse, conservé au Moulin Rouge, aux archives de la société des amis du Vieux Montmartre, mais aussi aux documents des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris, Maryline Martin a pu dessiner le portrait tendre et intimiste d'une figure incontournable de la Butte Montmartre : une femme libre, fantasque, généreuse et attachante. Journaliste littéraire, Maryline Martin a écrit des nouvelles et des romans dans lesquels elle s'interroge sur la place et le rôle des femmes dans l'histoire.

Par Maryline Martin
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Maryline Martin

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Histoire de la danse

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La Goulue

Maryline Martin

Paru le 08/07/2026

224 pages

Editions du Rocher

18,90 €

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