Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Splatoon - La Contrée Clabousse T07

Sankichi Hinodeya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la suite du manga Splatoon dans la nouvelle série du même auteur : Splatoon - La Contrée-Clabousse ! Le manga officiel Splatoon !! Le jeu vidéo adulé par les gamers aux quatre coins du monde a son propre manga ! L'histoire se déroule dans l'univers de l'épisode Splatoon 3. Little Mask et ses amis sont bien décidés à en découdre contre de nouveaux valeureux compétiteurs issus de la Contrée-clabousse ! Et vous aurez également droit à "l'encyclopédie" dédiée aux équipements complets de toutes les équipes !

Par Sankichi Hinodeya
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Sankichi Hinodeya

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Splatoon - La Contrée Clabousse T07 par Sankichi Hinodeya

Commenter ce livre

 

Splatoon - La Contrée Clabousse T07

Sankichi Hinodeya

Paru le 04/06/2026

160 pages

Soleil Productions

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302108943
9782302108943
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.