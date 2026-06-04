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La légion des morts

Richard D. Nolane, Maza

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Une série uchronique fantastique mettant en scène les avions et armements réellement élaborés par les nazis, mais qu'ils n'eurent pas le temps de produire. Alors que d'étranges fantômes surgissent dans les ruines d'Auschwitz, von Braun lance, sur ordre de Himmler, une mission suicide avec une fusée A9/A10 contre la base secrète soviétique à Kapoustine Iar. Il a bénéficié de la fuite organisée par les Américains pour mettre sur le dos des Nazis le raid secret du Starjet. Mais Staline se doute de quelque chose et sa colère monte contre ses alliés...

Par Richard D. Nolane, Maza
Chez Soleil Productions

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Auteur

Richard D. Nolane, Maza

Editeur

Soleil Productions

Genre

Science-fiction

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La légion des morts

Richard D. Nolane, Maza

Paru le 04/06/2026

56 pages

Soleil Productions

15,50 €

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Scannez le code barre 9782302108127
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