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#Bande dessinée jeunesse

Brawlers T02 - On s'accroche !

Winslow

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L'équipe des Fab 3 a remporté la première manche des qualifications. Mais la chute de Pöll risque de mettre fin à leur rêve. Jörg va-t-il revenir pour les sauver ? Après leur victoire lors de la première manche du tournoi des espoirs, l'équipe des Fab 3 exulte. Mais lors d'un entraînement, Pöll est percuté et ne pourra plus participer à la compétition. Est-ce la fin de l'équipe ? Ringo est déprimé, mais George a peut-être une solution : revenir en tant que BrawlerJörg, après toutes ses années de retraite.

Par Winslow
Chez Soleil Productions

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Auteur

Winslow

Editeur

Soleil Productions

Genre

BD jeunesse divers

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Brawlers T02 - On s'accroche !

Winslow

Paru le 04/06/2026

48 pages

Soleil Productions

11,50 €

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Scannez le code barre 9782302107687
9782302107687
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