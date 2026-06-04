Brawlers T02 - On s'accroche !

L'équipe des Fab 3 a remporté la première manche des qualifications. Mais la chute de Pöll risque de mettre fin à leur rêve. Jörg va-t-il revenir pour les sauver ? Après leur victoire lors de la première manche du tournoi des espoirs, l'équipe des Fab 3 exulte. Mais lors d'un entraînement, Pöll est percuté et ne pourra plus participer à la compétition. Est-ce la fin de l'équipe ? Ringo est déprimé, mais George a peut-être une solution : revenir en tant que BrawlerJörg, après toutes ses années de retraite.