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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

DSCG 5 Management des systèmes d'information - Fiches de révision - Réforme 2026-2027

Ha valerie Vo

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Des fiches détachables 100 % conformes au programme 100 % conformes au programme de DSCG et aux guides pédagogiques, les fiches de révision Dunod sont détachables pour des utilisations variées (glissées dans le manuel, en complément du cours du professeur, à emporter partout...). Les fiches de révision offrent : - l'essentiel du cours (définitions, exemples, etc.) ; - les compétences et savoirs associés ; - des synthèses visuelles (schémas, tableaux, phrases à retenir...) pour une mémorisation facilitée ; - les conseils des auteurs (" Le + de l'expert ").

Par Ha valerie Vo
Chez Dunod

|

Auteur

Ha valerie Vo

Editeur

Dunod

Genre

Comptabilité

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DSCG 5 Management des systèmes d'information - Fiches de révision - Réforme 2026-2027

Ha valerie Vo

Paru le 14/10/2026

192 pages

Dunod

15,90 €

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Scannez le code barre 9782100892211
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