Mofusand - Requin-Miaou (Shark Meow) T01

Encore plus mignons, encore plus duveteux et encore plus ancrés dans notre quotidien, les petits chats de l'univers Mofusand font leur retour ! Découvrez la vie trépidante de Same ! Same-nyan ne quitte plus son uniforme de requin depuis qu'il l'a reçu. Il fait clairement parti de son identité ! Ainsi va la vie de Same-nyan, avec ses nombreux amis avec qui il partage toutes ses expériences, même les plus désagréables chez le docteur ! Un nouveau recueil d'histoires courtes issu de l'univers foisonnant de Juno !