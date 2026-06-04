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Mofusand - Requin-Miaou (Shark Meow) T01

Mofusand

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Encore plus mignons, encore plus duveteux et encore plus ancrés dans notre quotidien, les petits chats de l'univers Mofusand font leur retour ! Découvrez la vie trépidante de Same ! Same-nyan ne quitte plus son uniforme de requin depuis qu'il l'a reçu. Il fait clairement parti de son identité ! Ainsi va la vie de Same-nyan, avec ses nombreux amis avec qui il partage toutes ses expériences, même les plus désagréables chez le docteur ! Un nouveau recueil d'histoires courtes issu de l'univers foisonnant de Juno !

Par Mofusand
Chez Soleil Productions

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Auteur

Mofusand

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shojo/fille

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Mofusand - Requin-Miaou (Shark Meow) T01

Mofusand

Paru le 04/06/2026

Soleil Productions

9,99 €

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Scannez le code barre 9782302107076
9782302107076
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