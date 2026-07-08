Toute la licence professorat des écoles français

Vous souhaitez devenir professeur des écoles ? La licence de professorat des écoles est la formation pluridisciplinaire dédiée qui vous permet d'acquérir l'ensemble des savoirs fondamentaux attendus pour enseigner à l'école primaire. Que vous intégriez la licence PE, que vous prépariez le concours ou que vous souhaitiez consolider vos acquis avant le master, ce manuel sera un précieux allié. Maîtriser les contenus au programme de la licence : toutes les connaissances disciplinaires essentielles, accompagnées des définitions incontournables et illustrées par de nombreux exemples. Adopter la bonne méthodologie : des conseils concrets sur la discipline à enseigner. Evaluer vos connaissances : 100 QCM pour faire le point sur vos acquis et 60 exercices d'entraînement pour vous autoévaluer. Se préparer à l'écrit et à l'oral : des sujets entièrement corrigés en ligne pour vous entraîner dans les conditions des épreuves du concours.