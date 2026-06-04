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Dog Signal T04

Saya Miyauchi

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Sa devise est simple : il n'y a pas de mauvais chien, seulement de mauvais maîtres ! Le premier manga sur l'éducation canine positive ! Une série qui a du chien ! Miyu, un jeune homme qui n'y connaît rien aux chiens, se retrouve avec le caniche récalcitrant de son ex sur les bras. Alors qu'il ne s'en sort pas du tout avec l'animal, il va faire la connaissance de Shinichiro, éducateur canin. Il va engager Miyu et lui enseigner les bases de l'éducation canine. Une relation touchante va alors naître entre chien et maître, mais aussi entre humains.

Par Saya Miyauchi
Chez Soleil Productions

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Auteur

Saya Miyauchi

Editeur

Soleil Productions

Genre

Josei/femme

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Dog Signal T04

Saya Miyauchi

Paru le 04/06/2026

194 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302104181
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