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Statistique pour psychologues

Nicolas Guéguen

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Cette 5e édition, actualisée et complétée, va permettre à l'étudiant de se familiariser avec les méthodes statistiques usuelles employées dans la recherche en psychologie et de : - rendre compte des techniques statistiques propres à résumer des informations que l'on a observées ou récoltées (ce que l'on appelle la statistique descriptive) ; - permettre, à partir de ces différents résumés (moyennes, pourcentages, etc.) d'effectuer des comparaisons entre ceux-ci (ce que l'on appelle la statistique inférentielle).

Par Nicolas Guéguen
Chez Dunod

|

Auteur

Nicolas Guéguen

Editeur

Dunod

Genre

Méthodologie

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Statistique pour psychologues

Nicolas Guéguen

Paru le 08/07/2026

432 pages

Dunod

30,50 €

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Scannez le code barre 9782100882540
9782100882540
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